Умер экс-глава космической отрасли и последний член ГКЧП Олег Бакланов

Бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР и последний член ГКЧП Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сегодня ушёл из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме, — написал Рогозин

Бакланов известен также как руководитель проекта «Буран» и противник Михаила Горбачёва. С 1983 по 1988 год он занимал должность министра общего машиностроения СССР. С 1985 по 1988 он курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран».

Олег Бакланов в 1991 году принимал активное участие в работе ГКЧП. После этого находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти до января 1993 года. Вместе с соратниками он пытался не допустить распада СССР и свергнуть президента страны Михаила Горбачёва. Позже Бакланов был амнистирован. С конца февраля прошлого года он стал последним из живущих членов ГКЧП.

Ранее сообщалось, что 25 января прошлого года умер бывший член ГКЧП Александр Тизяков. Известный советский общественный и политический деятель ушёл из жизни в возрасте 92 лет.