Гендиректора «СДС-Уголь» арестовали по делу о трагедии на «Листвяжной»

Гендиректора холдинговой компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева арестовали по делу об аварии на шахте «Листвяжная» до 25 января. Такое решение вынес суд в Кемерове, сообщает ТАСС. В результате аварии на шахте погиб 51 человек.

Вместе с Алексеевым арестованы технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта „Листвяжная“ Анатолий Лобанов, а также собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев.

Лобанова, Якутова и Алексеева взяли под стражу до 25 января, а Федяева - до 14 февраля, - говорится в сообщении.

Никто из них не признал вину.

Алексеев, Якутов и Лобанов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Федяев - в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

При аварии на шахте 25 ноября также пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее следствие сообщило, что высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте грубо нарушается промышленная безопасность, при этом топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств. Об этом сообщил представитель следствия в суде по избранию меры пресечения новым фигурантам дела о ЧП.