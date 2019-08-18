https://static.news.ru/photo/7691b3f0-c1a1-11e9-bd9c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Калмыков Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков попробовал себя в роли бортпроводника на первом, тестовом рейсе авиакомпании в новый саратовский аэропорт Гагарин.

Глава лоукостера разносил напитки пассажирам, среди которых присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик и глава Росавиации Александр Нерадько.

Володин, который сидел в ряду с увеличенным пространством для ног, после посадки оценил комфортабельность полёта.

Уже в Саратове лайнер на взлётно-посадочной полосе встретили пожарные машины. Они устроили водяную арку над проезжающим самолётом, что является традицией при открытии нового воздушного узла, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что регулярное сообщение в Гагарине пока не открыто, ему дадут старт через два дня. Аэропорт построен в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнёрства. Из федерального бюджета было выделено 7,22 млрд рублей, инвесторы вложили 8,2 млрд. Это второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля, первым стал Платов в Ростове-на-Дону.