Газификацию домов россиян может оплатить бизнес

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину в ближайшее время предложат проект «газового манёвра», который разработал президиум госсовета. Он станет одним из вариантов финансирования социальной газификации в российских регионах.

Документ предлагает переложить затраты на газификацию домовладений граждан на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики, организации и другие юридические лица.

Сейчас с граждан берут деньги за доведение трубы до участка. При «газовом манёвре» газификация населения должна стать бесплатной, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект доклада президиума.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что на сегодняшний день дефицит финансирования составляет минимум 500–600 млрд рублей.

Масштаб необходимого переноса затрат на поэтапное завершение газификации не будет значительным для каждого конкретного потребителя, — цитирует газета документ.

В нём также сказано, что потребление газа на внутреннем рынке составляет около 440 млрд кубометров в год. Оптовая цена в среднем составляет 4,5 тысячи рублей за одну тысячу кубометров. При проведении единовременной индексации на 1-2% будет выделено 20–40 млрд рублей в год дополнительного финансирования на газификацию.

Ранее NEWS.ru писал, что главу кабмина Михаила Мишустина попросили создать новую категорию льготников в России — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Для тех, кто помогал больным во время пандемии, — врачей, учёных, волонтёров и сотрудников спецслужб — предложили сделать льготы в виде дополнительного отпуска и путёвок в санаторий.