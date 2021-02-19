Газете «Труд» исполнилось 100 лет

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Прокурор попросил приговорить бывших следователей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 10 и 13 годам колонии строгого режима соответственно по делу о вымогательстве биткоинов на $1 млн.

Наказание в виде штрафа прокурор не запрашивал, так как, по его мнению, выплата ляжет на семьи подсудимых, — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы 2-го Западного окружного военного суда. Глава...