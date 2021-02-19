Газете «Труд» исполнилось 100 лет

Первый номер одной из старейших российских газет — газеты «Труд» — вышел 19 февраля 1921 года. Издание было ориентировано на трудящихся — наиболее многочисленную часть советских граждан.
Его авторами были без преувеличения лучшие перья страны: Владимир Маяковский, Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Юрий Нагибин и другие известные писатели.
В 1990 году «Труд» отметился в Книге рекордов Гиннесса как самое популярное ежедневное периодическое издание в мире, расходившееся тиражом свыше 21 миллиона экземпляров.
Не хочется говорить что-то пафосное такое, но скажу, что когда ты попадаешь в газету с историей, которая была до тебя ещё лет этак 80, то ты волей-неволей вынужден на эти традиции оглядываться. Это как корабль — он не может по свистку поворачивать вправо, влево, ему нужно определённое время для манёвра, — поделился главный редактор «Труда» Валерий Симонов в интервью радио «Комсомольская правда».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры возбудил два административных дела в отношении «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова. Дела возбуждены по статье «Распространение заведомо ложной информации».