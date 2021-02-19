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Газете «Труд» исполнилось 100 лет

18:48, 19 февраля 2021
Фото: gazetatrud/vk.com

Первый номер одной из старейших российских газет — газеты «Труд» — вышел 19 февраля 1921 года. Издание было ориентировано на трудящихся — наиболее многочисленную часть советских граждан.

Его авторами были без преувеличения лучшие перья страны: Владимир Маяковский, Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Юрий Нагибин и другие известные писатели.

В 1990 году «Труд» отметился в Книге рекордов Гиннесса как самое популярное ежедневное периодическое издание в мире, расходившееся тиражом свыше 21 миллиона экземпляров.

Не хочется говорить что-то пафосное такое, но скажу, что когда ты попадаешь в газету с историей, которая была до тебя ещё лет этак 80, то ты волей-неволей вынужден на эти традиции оглядываться. Это как корабль — он не может по свистку поворачивать вправо, влево, ему нужно определённое время для манёвра,  — поделился главный редактор «Труда» Валерий Симонов в интервью радио «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры возбудил два административных дела в отношении «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова. Дела возбуждены по статье «Распространение заведомо ложной информации».

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