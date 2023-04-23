Гастроэнтеролог рассказала, какие люди в группе риска по язве желудка Гастроэнтеролог Сугян: язва угрожает подверженным стрессу людям с повышенной кислотностью желудка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Язва желудка — хроническое заболевание, его нельзя вылечить на 100%, язва только рубцуется, но недуг иногда обостряется при несоблюдении диеты, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Нарине Сугян. Медик подчеркнула, что в группе риска находятся люди с повышенной кислотностью желудка, не соблюдающие правила гигиены при общении с инфицированными бактерией Helicobacter pylori.

Язва желудка — хроническое заболевание, его нельзя вылечить на 100%, она может только зарубцеваться. Но при несоблюдении гигиены и диеты вновь обостряется. В группе риска люди с повышенной кислотностью, не соблюдающие правила гигиены при общении с инфицированными хеликобактерией, — едят с одной ложки, например, а также люди, подверженные сильному стрессу, кто необоснованно принимает противоспалительные препараты, — объяснила Сугян.

Врач добавила, что одними из факторов возникновения язвы как раз являются повышенная кислотность желудка и заражение бактерией Helicobacter pylori. Она отметила, что данный вид микроорганизмов способен инфицировать слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки и при определенных обстоятельствах вызывает также гастрит, дуоденит и онкологию.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что порция шашлыка для взрослого человека должна составлять около 200 граммов. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.

Он также подчеркнул, что мясо, приготовленное на огне, несет как пользу, так и вред для здоровья. Однако тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, детям, беременным женщинам, людям с частично или полностью отсутствующими зубами нежелательно употреблять в пищу большое количество жареного мяса, сказал Неронов. По его словам, им достаточно порции не более 100 граммов.