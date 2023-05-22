Гастроэнтеролог перечислила полезную дачную зелень Гастроэнтеролог Кашух посоветовала выращивать на дачном участке укроп

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Укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат и щавель, которые можно вырастить самостоятельно на своей даче, обладают полезными свойствами, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист отметила, что у укропа нет ни одной бесполезной части: зонтики используют в засолке, а зеленые стебли растения очень полезны для организма.

Укроп содержит магний, железо, кальций и витамин C — вещества, которые помогают укрепить иммунитет, улучшают кровообращение и нормализуют артериальное давление. Эфирные масла в составе укропа помогают в профилактике спазмов кишечника. Кроме того, укроп действует как мягкое мочегонное средство, — уточнила врач.

По словам гастроэнтеролога, петрушка является натуральным источником калия, что благоприятно сказывается на работе сердца, почек и надпочечников, плотности костной ткани. В ней также много кальция и витамина С. Врач добавила, что не менее полезен зеленый лук. В его перьях содержится большое количество калия, натрия, кальция и витамина С, что помогает укрепить иммунитет и и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Правда, людям с повышенной кислотностью ЖКТ лучше исключить эту зелень из рациона.

Кашух советует при проблемах ЖКТ употреблять шпинат. Эта зелень помогает улучшить пищеварение, нормализует вязкость крови, имеет легкий слабительный и мочегонный эффект, а также укрепляет кости.

Щавель и шпинат похожи по внешнему виду, однако химический состав этих растений отличается. В шпинате больше белков, йода и аминокислот, а в щавеле преобладают органические кислоты — щавелевая, пирогалловая и аскорбиновая, — пояснила специалист.

Врач напомнила, что вся зелень с огорода является натуральным источником витаминов, микроэлементов и клетчатки. При этом Кашух призвала учитывать противопоказания. Гастроэнтеролог советует добавлять зелень в блюдо в последний момент, чтобы она не теряла свои полезные свойства.

Врач-нутрициолог Анна Киреева ранее предупредила, что в листовой зелени может содержаться большое количество нитратов. По ее словам, в некотором количестве вредные вещества содержаться также в моркови, огурцах, кабачках, тыкве, редьке и цветной капусте, а меньше всего нитратов в картофеле, репчатом луке, перце, томатах и чесноке.