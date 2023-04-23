Гастроэнтеролог назвал типичные признаки язвы желудка Гастроэнтеролог Сугян: типичными симптомами язвы желудка являются боль в области эпигастрия и изжога

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Гастроэнтеролог Нарине Сугян рассказала NEWS.ru, что типичные признаки язвы желудка — это возникающая по ночам боль в области эпигастрия и изжога. Медик подчеркнула, что у детей данные симптомы проявляются крайне редко — это так называемые немые язвы.

Типичными признаками язвы желудка являются ночная боль в области эпигастрия и изжога. Но надо помнить, что у детей эти симптомы проявляются крайне редко. Это так называемые немые язвы, — отметила Сугян.

Врач добавила, что одними из факторов возникновения язвы являются повышенная кислотность желудка и заражение бактерией Helicobacter pylori. Она отметила, что данный вид микроорганизмов способен инфицировать слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки и при определенных обстоятельствах вызывает также гастрит, дуоденит и онкологию.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что порция шашлыка для взрослого человека должна составлять около 200 граммов. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.

Он также подчеркнул, что мясо, приготовленное на огне, несет как пользу, так и вред для здоровья. Однако тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, детям, беременным женщинам, людям с частично или полностью отсутствующими зубами нежелательно употреблять в пищу большое количество жареного мяса, сказал Неронов. По его словам, им достаточно порции не более 100 г.