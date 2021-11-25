Гаджеты в России подорожают на 17%

В 2022 году компьютеры и смартфоны в России могут подорожать на 17%. Эксперты называют дефицит комплектующих основным фактором повышения роста цен на электронику. Об этом сообщают «Известия».

Спрос на гаджеты на мировом рынке превышает предложение из-за дефицита узлов и деталей, из которых они собираются, а также из-за общемировых логистических проблем. А раз так, цены идут вверх. Поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше, — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В этом году цены на смартфоны выросли на 30%. Эксперты отмечают, что цены на настольные компьютеры и ноутбуки в следующем году могут вырасти ещё на 30%.

Ранее стало известно, что рестораны планируют поднять цены на свои блюда в 2022 году на 15%. По словам представителей отрасли, на этот шаг их вынуждает пойти ситуация с ценами на продукты, а также увеличенная стоимость логистики.

При этом рестораторы рассматривают разные подходы к решению проблемы с ценами. В «Якитории» заявили, что не будут менять цены, если стоимость продуктов не изменится в следующем году, но если это произойдёт, то изменения вступят в силу в новом весеннем меню.