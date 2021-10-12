Гадание на снежной каше: Вильфанд рассказал, когда выпадет первый снег

Сейчас сложно предсказать, когда в этом году выпадет первый снег. Об этом можно будет судить ближе к ноябрю. Пока же все рассуждения являются «гаданием на снежной каше», рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что вообще-то снег в октябре не является редкостью. Существует правило: «Октябрьский снег на зиму не ложится». Это временный снежный покров, он быстро тает, уточнил специалист.

Если говорить о средних климатических характеристиках, когда формируется устойчивый снежный покров, то в середине прошлого столетия это происходило во второй декаде ноября. Что же касается последних десятилетий — снежный покров устанавливается в самом конце ноября. А вот, например, в 2019 году снега в это время вообще не было, тёплая зима, — напомнил глава Гидрометцентра.

В последнее время снег устанавливается вообще чаще всего ближе к середине декабря, а потом может ещё и растаять. Год на год не приходится, добавил он.

С 13 октября погода сильно испортится, однако ждать снега не стоит. Дневные температуры будут достаточно высокими для установления снежного покрова, это выше 7-8 градусов, — сказал Вильфанд.

Расчёты существуют разные, но устойчивого перехода температуры ниже нуля градусов в октябре ждать точно не приходится. Вильфанд заключил, что вопрос по поводу выпадения снега следует задавать ближе к ноябрю. Остальное же является «гаданием на кофейной гуще или, лучше сказать, на снежной каше», пошутил специалист.

Ранее Вильфанд сформулировал предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, на данный момент можно ожидать, что температурный фон будет около или чуть выше нормы.

Синоптик отметил: речь идёт о средней температуре, однако будет ли она достигнута за счёт резких перепадов в плюс и в минус либо за счёт спокойной погоды, в настоящий момент предугадать сложно.