Фу, пахнет болотом — и это после стирки: копеечные трюки вернут белью запах чистоты

Бывает, достаешь вещи из машинки — а вместо свежести какой-то сырой «аромат». И это при хорошем порошке и дорогом кондиционере. Оказывается, дело не в цене средств, а в простых добавках, которые есть почти на каждой кухне.

Самый доступный помощник — пищевая сода. Она убирает посторонние запахи и усиливает действие порошка. Пара ложек в барабан или отсек — и ткань уже лучше впитывает аромат, а вода становится мягче.

Обычный уксус работает как натуральный ополаскиватель. Он вымывает остатки средств и справляется даже с запахом пота или затхлости. Полстакана в отсек для кондиционера — и никакого уксусного следа на одежде не останется.

Для легкого аромата подойдут эфирные масла. Капните немного на салфетку и положите в барабан. Главное — не лить прямо на ткань, чтобы не было пятен.

Лимонная кислота — двойная польза: и машинку от накипи почистит, и белью добавит свежести.

И не забывайте про уход за техникой. Грязный фильтр, манжета и остатки порошка часто и дают тот самый неприятный запах. Чистая машинка — половина успеха.

