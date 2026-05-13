Фу, эта липкая гадость на вытяжке — а я смыла за 5 минут без химии и нервов

Жировой налет на вытяжке — та самая мелочь, которая портит вид всей кухни. Он липкий, цепляет пыль и кажется вечным. Но есть простые способы справиться с ним быстро и без агрессивной химии.

Жир въедается, потому что смешивается с пылью и застывает плотной пленкой. Обычное мыло тут часто бессильно. Зато помогают домашние средства. Самый быстрый вариант — сода с горячей водой: растворили, нанесли, подождали пару минут и смыли.

Если налет плотный, берите уксус — он буквально «разъедает» жир и возвращает блеск. Любите приятный запах — используйте лимонный сок: работает мягче, но эффективно.

Хозяйственное мыло дает густую пену и хорошо вытягивает загрязнения. А для самых упрямых пятен подойдет крахмал — он впитывает жир и облегчает очистку.

Чтобы не доводить до тяжелых случаев, протирайте вытяжку раз в неделю. Так она всегда будет выглядеть аккуратно, а уборка перестанет быть испытанием.

Автор Марина Макарова уже попробовала эти способы уборки. Для наилучшего результата можете оставить раствор с содой на 5–10 минут.

