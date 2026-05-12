Алюминиевая кастрюля снова как новая — накипь ушла без химии и нервов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Алюминиевая посуда удобная и легкая, но у нее есть вечная проблема — белый налет от воды. Он появляется незаметно, а потом портит и внешний вид, и впечатление от готовки. Хорошая новость в том, что справиться с ним можно без дорогой химии.

Свежие разводы и легкий налет легко убираются зубным порошком. Достаточно нанести его на влажную губку и пройтись по поверхности круговыми движениями. Он мягко счищает загрязнение, не царапая алюминий, после чего остается просто хорошо промыть кастрюлю водой.

Если накипь уже старая, выручает обычный репчатый лук. Несколько луковиц нужно нарезать, залить водой в кастрюле и прокипятить около часа. Органические кислоты размягчают отложения, и после остывания они спокойно смываются губкой.

Есть и совсем ленивый способ — рассол от огурцов или помидоров. Его заливают в кастрюлю и оставляют на ночь. Утром достаточно пройтись губкой с моющим средством, и налет легко уходит сам. Кислоты в рассоле делают свое дело без кипячения и усилий.

Все три метода безопасны для алюминия и не требуют ничего редкого. А если не запускать посуду, налет вообще не будет успевать превращаться в проблему.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот способ очистки. Посуда действительно хорошо очистилась и выглядит как новая.

Ранее сообщалось, что каждая хозяйка сталкивается с проблемой пятен и разводов на стеклах. Существует более безопасный и эффективный способ, который позволяет добиться идеально чистых окон без лишних усилий.

Марина Макарова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
