Люди, причастные к избиению заключённых в СИЗО № 4 в Кемеровской области, были привлечены к ответственности. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.
По итогам проверки виновных в произошедшем привлекли к ответственности, а материалы направили в следственные органы,
Ранее NEWS.ru писал, что во время обысков в одном из СИЗО Кемеровской области сотрудники учреждения избили заключённых. Видео инцидента «Тайге.инфо»
На кадрах видно, как сотрудники ФСИН заставляют выйти заключённых из камеры, после чего начинают их бить по голове. Затем их выстраивают у стены и заставляют прислонить руки ладонями наружу.
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