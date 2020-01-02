https://static.news.ru/photo/14259f0a-2d7c-11ea-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, причастные к избиению заключённых в СИЗО № 4 в Кемеровской области, были привлечены к ответственности. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

По итогам проверки виновных в произошедшем привлекли к ответственности, а материалы направили в следственные органы, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на представителя ФСИН.

Ранее NEWS.ru писал, что во время обысков в одном из СИЗО Кемеровской области сотрудники учреждения избили заключённых. Видео инцидента «Тайге.инфо» предоставил координатор организации «Сибирь Правовая» Дмитрий Камынин. По его словам, обыски прошли в СИЗО № 4 Анжеро-Судженска ещё в 2017 году. В них могли участвовать сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 21, находящегося в городе Тайга.

На кадрах видно, как сотрудники ФСИН заставляют выйти заключённых из камеры, после чего начинают их бить по голове. Затем их выстраивают у стены и заставляют прислонить руки ладонями наружу.