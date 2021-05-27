ФСИН рассказала о заключённых с зарплатой в 220 тысяч рублей

Для осуждённых к принудительным работам в 11 регионах РФ на объектах организаций в настоящему времени создано 715 мест. В свою очередь, в исправительных учреждениях содержится около 180 тысяч человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде тюремного заключения на принудительные работы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию Федеральной службы исполнения наказаний.
Сообщается, что средняя зарплата осуждённых, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций,
В ряде случаев она превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область), — сообщают представители ФСИН.
Впрочем, все эксперты в один голос называют подобный уровень зарплат исключительным случаем.
Ранее в Госдуме поддержали замену трудовых мигрантов заключёнными.