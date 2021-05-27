ФСИН рассказала о заключённых с зарплатой в 220 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/94c82a32-35ac-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Для осуждённых к принудительным работам в 11 регионах РФ на объектах организаций в настоящему времени создано 715 мест. В свою очередь, в исправительных учреждениях содержится около 180 тысяч человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде тюремного заключения на принудительные работы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию Федеральной службы исполнения наказаний.

Сообщается, что средняя зарплата осуждённых, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций, превышает зарплату заключенных. Так, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей. Но это — далеко не предел.

В ряде случаев она превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область), — сообщают представители ФСИН.

Впрочем, все эксперты в один голос называют подобный уровень зарплат исключительным случаем.

Ранее в Госдуме поддержали замену трудовых мигрантов заключёнными.