ФСИН открестилась от подземной тюрьмы под Петербургом

В УФСИН по Петербургу и Ленинградской области прокомментировали информацию о подземной частной тюрьме в регионе. В разговоре с NEWS.ru пресс-секретарь ведомства Юлия Алёшина сообщила, что управление не имеет отношения к этому строению.

УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области к данной истории не имеет никакого отношения, — заявила она.

При этом журналисты связывают территорию, на которой расположен бункер, с умершим экс-главой оперчасти Следственного изолятора № 4 Ренатом Алимзановым. По их данным, он был реальным владельцем участка, когда номинальным собственником числился петербуржец Владислав Велисевич.

Утром 19 июня СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны. В настоящее время помещения заброшены и залиты водой.

Кроме того, на участке расположена баня. В ней журналисты обнаружили бетонный колодец, который вёл к печи, подходящей по размерам под человеческое тело. По некоторым данным, силовики нашли в ней некие биологические останки, но точно эта информация не подтверждена.

Первый материал о тюрьме вышел в СМИ в 10:00. Уже спустя час на место выехала спецтехника, которая засыпала вход в бункер. Кроме того, силовики засекретили материалы дела, в рамках которого проводили следственные действия на этой территории.