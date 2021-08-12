ФСБ задержала по делу о госизмене гендиректора НИП гиперзвуковых систем

ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Он стал фигурантом дела о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца, — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы подтвердила поступление ходатайства от следствия, но подробностей не раскрыла.

О том, что Лефортовский районный суд Москвы удовлетворяет все ходатайства о содержании под стражей и отправляет подозреваемых в госизмене в СИЗО, сообщал советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов.

Ранее сообщалось, что учёные и популяризаторы науки раскритиковали проект приказа ФСБ о перечне сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, за которые лицо может получить статус иноагента. По решению ФСБ обширный ряд запретных тем связан с корпорацией «Роскосмос».