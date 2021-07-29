Учёные раскритиковали проект приказа ФСБ, запрещающего критику Роскосмоса

Учёные и популяризаторы науки отреагировали на проект приказа ФСБ о перечне сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, за которые лицо может получить статус иноагента. По решению ФСБ обширный ряд запретных тем связан с корпорацией «Роскосмос». Об этом сообщила газета «Троицкий вариант — Наука».

В тексте документа действительно содержатся пункты, способные похоронить российскую космонавтику. [Документ] фактически прямо предписывает молчать о проблемах Роскосмоса. Это никак не будет способствовать преодолению накопившихся трудностей, а будет приводить лишь к их консервации и персистенции, — заявил популяризатор биологии, член Королевского биологического общества Георгий Куракин.

Кроме того, учёные видят опасность для медицины, так как закон помешает открыто говорить о проблемах медицинских приборов Роскосмоса.

Также в список сведений, сбор которых подпадает под деятельность иностранных агентов, вошла информация о расположении военных частей, о факте службы гражданина в российской армии, о законности и морально-психологическом климате в армии.

Ранее советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов написал статью о том, как ведётся следствие по делам о государственной измене и шпионаже.