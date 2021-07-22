Сафронов рассказал о конвейере дел по госизменам

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов написал статью о том, как ведётся следствие по делам о государственной измене и шпионаже. Сам он по подозрению в госизмене находится в СИЗО «Лефортово» больше года. Материал Сафронова опубликовали «Ведомости».

Журналист пишет, что Лефортовский районный суд г. Москвы удовлетворяет все ходатайства о содержании под стражей и отправляет подозреваемых в госизмене в СИЗО. Также он говорит об адвокатах по назначению, которые предлагают досудебное соглашение: признать вину, помочь следствию и выдать соучастников. Если подозреваемый не согласен, про него «забывают», оставляя решать в одиночестве.

Сафронов рассказывает, что изоляция ломает психику и люди начинают верить даже в то, что они предатели родины. Сам он на соглашение со следствием не пошёл.

Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым, — утверждает Сафронов.

Он также выводит образ среднего обвиняемого: пол не важен, возраст 50+, высшее образование и доступ к государственной тайне — хотя это и не обязательно. Если человек контактирует с иностранцами на работе или вне её, он подойдёт под ст. 275 УК РФ. За контакт с иностранцем могут засчитать и общение с родственником, живущим за границей, сообщает Сафронов.

Под подозрение могут попасть люди самого широкого круга. В зоне риска в первую очередь те, кто не может за себя постоять, кто подвержен влиянию, кого можно «отработать» в тишине. Таким образом формируется круг потенциальных жертв, — заявил журналист.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ опасаются, что если освободить Ивана Сафронова из СИЗО, он может бежать из страны при помощи зарубежных спецслужб.