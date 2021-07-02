Силовики посчитали, что иностранные спецслужбы помогут Сафронову сбежать

Сотрудники ФСБ опасаются, что советник главы Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов скроется в посольстве иностранного государства и сбежит из страны при помощи зарубежных спецслужб, если его освободят из СИЗО. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов, передаёт РИА Новости.

По словам юриста, эту информацию в ходе заседания огласил судья.

Следователь ФСБ Александр Чабан утверждает, что оказавшись на свободе, Иван может скрыться на территории дипломатических представительств или консульств, а позже, при помощи сотрудников иностранных спецслужб, покинуть территорию России, — рассказал руководитель правозащитного объединения «Команда 29».

30 июня суд продлил Сафронову срок содержания в СИЗО на три месяца. Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. Почти год Сафронов находится под арестом.

Ранее Сафронов трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе утверждают, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Это же следует из материалов дела.

При этом в декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что дело в отношении Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал во время работы в госкорпорации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что тот оговорился. Однако спустя несколько дней в ходе пресс-конференции Путин снова заявил, что дело «связано с длительным периодом времени, в том числе и с тем периодом, когда он был советником Рогозина».