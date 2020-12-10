Путин: дело Сафронова связано с работой в Роскосмосе

https://static.news.ru/photo/98022d6e-3aed-11eb-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал во время работы в госкорпорации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в Роскосмосе. И вот за ту информацию, которую он там передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб, — цитируют «Ведомости» главу государства.

По мнению Путина, госизмена — это тяжкое преступление, «как любое предательство». Он добавил, что это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за всё, что они делают.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

3 декабря Лефортовский суд Москвы продлил ему арест на три месяца, до 7 марта 2021 года, писал NEWS.ru.