Суд продлил Ивану Сафронову арест по делу о государственной измене

https://static.news.ru/photo/b309d594-32f0-11eb-8774-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца, до марта 2021 года, арест советнику руководителя Роскосмоса, экс-сотруднику «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Его обвиняют в государственной измене, рассказала пресс-служба инстанции.



Соответствующее ходатайство следователя СУ ФСБ Александра Чабана ведомство рассмотрело в закрытом режиме. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), родственников фигуранта и представителей СМИ не пустили даже в здание суда на открытую часть процесса, пишет РБК.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин осведомлён о ходе дела советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. При этом глава государства не держит разбирательство на особом контроле.