Обвиняемому в госизмене Сафронову продлили арест до октября

Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, в очередной раз продлён срок ареста на три месяца. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов на сайте организации «Команда 29».

Постановление о продлении срока меры пресечения Сафронову вынес Мосгорсуд. При этом судья не обратил внимания на 230 поручительств, которые привезли на заседание защитники журналиста.

Согласно решению суда, Сафронов останется под стражей до 7 октября. Защита намерена подать жалобу в Первый апелляционный суд.

Юрист добавил , что следствие своё ходатайство о продлении Сафронову ареста объяснило необходимостью допроса свидетелей по его делу. При этом никаких доказательств вины по-прежнему не представлено, хотя советник находится под стражей уже почти год.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал.

Ранее сообщалось, что в ФСБ экс-журналисту предложили сотрудничать со следствием в обмен на возможность поговорить с матерью. Сафронов ответил отказом.