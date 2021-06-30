Обвиняемому в госизмене Сафронову продлили арест до октября

Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, в очередной раз продлён срок ареста на три месяца. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов на сайте организации «Команда 29».
Постановление о продлении срока меры пресечения Сафронову вынес Мосгорсуд. При этом судья не обратил внимания на 230 поручительств, которые привезли на заседание защитники журналиста.
Согласно решению суда, Сафронов останется под стражей до 7 октября. Защита намерена подать жалобу в Первый апелляционный суд.
Юрист
Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал.
Ранее сообщалось, что в ФСБ экс-журналисту предложили сотрудничать со следствием в обмен на возможность поговорить с матерью. Сафронов ответил отказом.