Песков рассказал об оговорке Путина про преступления Сафронова в Роскосмосе

https://static.news.ru/photo/75f4a24c-3afc-11eb-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин оговорился, сказав, что Ивана Сафронова обвиняют в измене при работе в Роскосмосе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это был один из нескольких десятков вопросов, заданных сегодня президенту. Разумеется, он не владеет деталями следствия. Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в Роскосмосе — оговорился, — цитирует РБК представителя президента.

Песков добавил, что общий смысл высказывания Путина из-за оговорки не изменился.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что дело в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал во время работы в госкорпорации.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.