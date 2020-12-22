В тексте обвинения Сафронова опровергается связь дела с Роскосмосом

https://static.news.ru/photo/068f8e44-4425-11eb-bc05-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В постановлении следствия о привлечении бывшего журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в государственной измене нет ни одного упоминания о его работе в госкорпорации «Роскосмос». Об этом стало известно из документа, предоставленного одним из адвокатов подсудимого Иваном Павловым.

Постановление подписано 13 июля 2020 года. Документ значится за подписью следователя по особо важным делам СУ ФСБ Александра Чабана. В бумаге нет ни одного упоминания о работе обвиняемого в госкорпорации «Роскосмос».

Адвокат Сафронова в разговоре с журналистами напомнил о недавних словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сказал, что Кремль готов ознакомиться с публичными материалами дела. Павлов указал на постановление следствия и выразил надежду на то, что эта бумага будет учтена властями. Ранее глава государства Владимир Путин на пресс-конференции отмечал, что преследование Сафронова связано с периодом его работы помощником или советником Дмитрия Рогозина как в правительстве, так и в госкорпорации. Однако в обнародованных материалах следствия об этом ничего не говорится.

В постановлении сказано, что Сафронов в 2021 году был привлечён к «негласному сотрудничеству представителем иностранного государства — разведывательной службы Чешской Республики — подконтрольной спецслужбам США». После этого бывший журналист якобы приступил к выполнению задания. Пять лет спустя ему якобы было поручено собрать информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ в Африке и действиях страны на Ближнем Востоке. Как подчёркивается в документе следствия, экс-журналист, используя Интернет и действуя при этом из корыстных побуждений, собрал необходимые сведения и передал их чехам с использованием методов шифрования компьютерной программы VeraCrypt. Имя вербовщика не указано, откуда были получены сведения, также неизвестно.

Как отметил адвокат Павлов, всё следствие идёт вокруг эпизодов именно 2017 года. То, что якобы имело место за пять лет до этого, как считает юрист, является обычным фоном.

Сама по себе вербовка не образует состава госизмены. Состав преступления могут образовать только какие-то действия с информацией, например, её передача иностранной спецслужбе, и согласно предъявленному Сафронову обвинению, нашим оппонентам надо доказывать передачу информации в 2017-м, — цитируют Павлова «Ведомости».

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Президент РФ Владимир Путин, комментируя дело, заявил, что уголовное преследование экс-журналиста связано исключительно с передачей секретных сведений.

Как ранее передавал NEWS.ru, в деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова самым важным является установить, действительно ли он получил деньги за секретную информацию. Такова позиция Кремля, которую озвучил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.