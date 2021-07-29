ФСБ уничтожила двух террористов в Тюмени

Сотрудники ФСБ раскрыли в Тюменской области ячейку сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). При задержании были уничтожены её лидер и сообщник, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, — отмечается в сообщении.

По информации ФСБ, боевики готовили теракты. Членов группировки попытались задержать в ночь на 29 июля в их тайнике на окраине Тюмени. Они оказали сопротивление и были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ФСБ России совместно с Росгвардией провели спецоперацию в 25 регионах страны и задержали 45 подпольных оружейников, у которых изъяли более 270 единиц оружия.