ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Москве и под Владимиром

ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ведомства, законспирированную ячейку образовали выходцы одной из центральноазиатских республик. В отношении её лидера возбудили уголовное дело.

По данным ведомства, оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники управления ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами центрального аппарата на территории региона и Москвы.

В результате оперативных мероприятий были задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность. По данным ФСБ, подозреваемые занимались вербовкой россиян в запрещённую организацию террористов и призывали к совершению преступлений.

В отношении главаря ячейки было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Остальных участников решено выдворить за пределы России с закрытием въезда в страну на длительный срок.

Террористическая организация «Катиба Таухид валь-Джихад» является структурным подразделением запрещенного в России «Исламского государства».

В среду член президиума Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов заявил NEWS.ru, что амнистия 300 тысяч мигрантов, которым власти РФ разрешили вернуться в страну после выдворения из России за совершённые правонарушения, приведёт к росту криминогенной напряжённости, а в долгосрочной перспективе ситуация с мигрантами будет угрожать национальной безопасности страны.