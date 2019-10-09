https://static.news.ru/photo/6362dada-ea6d-11e9-98f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов запрещённой в России организации «Исламское государство». Уникальные кадры проведённой спецоперации обнародовала ФСБ.

Судя по видео, дома, в которых проживали задержанные, пришлось брать штурмом. На месте обысков были изъяты крупные суммы денег и запрещённая религиозная литература, передаёт сайт телеканала « Звезда ».

Ранее News.ru писал, что задержания по делу о финансировании терроризма прошли в девяти российских регионах, в том числе на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы. Злоумышленники организовали сбор средств через Интернет под видом благотворительности. Всего удалось собрать около шести миллионов рублей, которые были переведены террористам в Сирии. В группировку входило более 100 человек, среди них — участники вооружённого нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.