ФСБ изъяла бочку гашиша рядом с Шереметьево

У жителя подмосковных Химок сотрудники ФСБ России изъяли более 50 кг гашиша. Часть наркотиков хранилась в бочке, находившейся недалеко от аэропорта Шереметьево, сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции.

Сотрудники ФСБ остановили автомобиль Skoda Octavia под управлением 47-летнего жителя городского округа Химки, уроженца Азербайджана. В машине, находившейся недалеко от аэропорта Шереметьево, обнаружили пластиковый контейнер, в котором находилось 1,5 кг гашиша, — говорится в сообщении.

Оперативники обследовали прилегающую территорию и нашли 50-литровую пластиковую бочку с 37,1 кг гашиша, а вокруг было рассыпано ещё около 12 кг этого наркотика. Задержанный заявил, что он должен был по просьбе своего знакомого, Анара, забрать бочку и отвезти в Химки, проверив качество товара.

По словам неудачливого наркокурьера, он вскрыл бочку, увидел, что гашиш низкого качества, и решил взять часть, чтобы показать её Анару. Тот якобы должен был решить, что делать со всей партией.

Ранее сообщалось, что ФСБ России ликвидировала крупнейший канал поступления и реализации синтетических наркотиков в даркнете. Силовики задержали пятерых участников преступной группировки.