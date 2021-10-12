ФСБ и МВД получат больше прав на проверку россиян с разрешением на оружие

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России могут получить дополнительные полномочия при проверке граждан, которые получают разрешение на оружие. Согласно законопроекту, разработанному Росгвардией, цель инициативы — не допустить попадания оружия в руки экстремистов или террористов. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам РФ, в отношении которых по результатам проверки, проведённой МВД и (или) органами ФСБ, вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство должно будет решить, как будет производиться процедура составления заключения о выдаче или отказе в лицензии на оружие. Оно будет утверждаться уполномоченным лицом из Росгвардии (контролирует оборот оружия в России).

Помимо того, что россиянам после проверки могут не выдать лицензию, у них могут отобрать и уже имеющийся документ. В проекте не уточняется, всех ли россиян будут проверять при обращении за лицензией или это будет выборочная проверка.

В июле 2021 года вступили в в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия. Согласно новой редакции, статья 20.10 о незаконном изготовлении, продаже и передаче пневматического оружия теперь носит название «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию». Речь в ней идёт о случаях, не содержащих уголовно наказуемого деяния.