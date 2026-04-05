Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 07:40

Фритюр как искусство: превращаю обычную куриную грудку в ресторанное блюдо с воздушной панировкой и безупречным румянцем — вот мой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте аппетитные куски куриного филе, покрытые золотистой, невероятно воздушной и хрустящей корочкой. Такой эффект достигается не глубокой прожаркой, а правильной температурой масла и особой панировкой, которая создает вокруг мяса защитный хрустящий панцирь.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 500 г, яйца — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, сухари панко — 150 г, растительное масло для фритюра — 500–700 мл, соль — 1 ч. л., молотый черный перец — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Куриное филе промываем, обсушиваем и нарезаем на порционные куски толщиной около 2 см. Слегка отбиваем через пищевую пленку, чтобы выровнять толщину.

Для льезона в миске взбиваем яйца вилкой, добавляем соль, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Опускаем курицу в яичную смесь, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 10–15 минут.

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем масло слоем не менее 3 см до температуры 170–180°C (при отсутствии термометра проверить можно, опустив в масло деревянную шпажку, — вокруг нее должны активно пойти пузырьки).

Каждый кусок курицы, вынутый из льезона, обваливаем со всех сторон в сухарях панко, слегка прижимая для лучшего сцепления. Обжариваем партиями по 2–3 шт. в разогретом масле по 5–6 минут до равномерного золотисто-коричневого цвета.

Готовое филе выкладываем на решетку или тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить излишки масла. Подаем горячим с любимыми соусами, свежими овощами или легким гарниром.

Проверено редакцией
еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.