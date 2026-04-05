Фритюр как искусство: превращаю обычную куриную грудку в ресторанное блюдо с воздушной панировкой и безупречным румянцем — вот мой рецепт

Представьте аппетитные куски куриного филе, покрытые золотистой, невероятно воздушной и хрустящей корочкой. Такой эффект достигается не глубокой прожаркой, а правильной температурой масла и особой панировкой, которая создает вокруг мяса защитный хрустящий панцирь.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 500 г, яйца — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, сухари панко — 150 г, растительное масло для фритюра — 500–700 мл, соль — 1 ч. л., молотый черный перец — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Куриное филе промываем, обсушиваем и нарезаем на порционные куски толщиной около 2 см. Слегка отбиваем через пищевую пленку, чтобы выровнять толщину.

Для льезона в миске взбиваем яйца вилкой, добавляем соль, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Опускаем курицу в яичную смесь, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 10–15 минут.

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем масло слоем не менее 3 см до температуры 170–180°C (при отсутствии термометра проверить можно, опустив в масло деревянную шпажку, — вокруг нее должны активно пойти пузырьки).

Каждый кусок курицы, вынутый из льезона, обваливаем со всех сторон в сухарях панко, слегка прижимая для лучшего сцепления. Обжариваем партиями по 2–3 шт. в разогретом масле по 5–6 минут до равномерного золотисто-коричневого цвета.

Готовое филе выкладываем на решетку или тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить излишки масла. Подаем горячим с любимыми соусами, свежими овощами или легким гарниром.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.