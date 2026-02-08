Французский картофель в духовке — слоеный буланжер. Получается кремовый внутри и с золотистой корочкой сверху. Объедение!

Блюдо с таким изысканным вкусом готовится из трех базовых ингредиентов. Секрет — в технике: тонкая нарезка, послойная укладка и долгое томление в жидкости, которое делает картофель невероятно нежным.

Для гарнира беру килограмм картофеля, очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками (удобно использовать мандолину). Две луковицы нарезаю тонкими кольцами. Смазываю форму для запекания частью сливочного масла (всего его понадобится 60 г). Выкладываю на дно первый слой картофельных ломтиков, слегка перекрывая друг друга, как черепицу. Посыпаю солью и черным перцем. Затем выкладываю слой луковых колец. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты, обязательно заканчивая слоем картофеля. Сверху равномерно распределяю оставшиеся кусочки холодного сливочного масла. Аккуратно, чтобы не размыть слои, заливаю картофель 400 мл горячего молока — оно должно доходить примерно до середины высоты картофельной «башни». Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу, убавляю температуру до 180 °C и запекаю еще 40 минут, пока верхний слой не покроется золотисто-коричневой хрустящей корочкой, а молоко полностью не впитается и не выпарится. Подаю горячим, прямо из формы, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушкой или укропом).

