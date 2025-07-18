Французская ватрушка — творожное облако в крошке из масла!

Этот необычный десерт сочетает нежную творожную начинку с рассыпчатым песочным тестом. Простота приготовления и изысканный вкус делают его идеальным угощением для семейных чаепитий и дружеских встреч.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Нежная творожная начинка с ванильным ароматом

Рассыпчатая масляная крошка вместо традиционного теста

Минимальные усилия при приготовлении

Универсальность — подходит для завтрака или десерта

Не требует специальных кулинарных навыков

Ингредиенты

Для основы

Мука пшеничная — 320 г

Сливочное масло — 180 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

Творог — 500 г

Сахар — 200 г

Ванилин — 1 г

Яйца — 2 шт.

Пошаговый рецепт

Приготовьте творожную начинку: взбейте творог с сахаром, яйцами и ванилином до однородной массы. Сделайте крошку для теста: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте холодное масло и перетрите руками до состояния крошки. Соберите ватрушку:

В форму выложите половину мучной крошки

Равномерно распределите творожную начинку

Покройте оставшейся крошкой

Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Дайте полностью остыть в форме перед подачей.

Советы для идеальной ватрушки

Используйте творог средней жирности (9–18%)

Масло должно быть холодным — это обеспечит рассыпчатую текстуру

Для более нежной начинки протрите творог через сито

Можно добавить в начинку изюм или цукаты

Подавайте слегка охлажденной

Эта ватрушка особенно хороша с чаем или кофе. Ее можно приготовить заранее — на следующий день она становится еще вкуснее!

Когда хочется чего-то сытного и домашнего, я готовлю этот чудесный заливной пирог. Он хорош и к завтраку с чаем, и на пикник — съедается моментально!