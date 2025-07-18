Французская ватрушка — творожное облако в крошке из масла!

Этот необычный десерт сочетает нежную творожную начинку с рассыпчатым песочным тестом. Простота приготовления и изысканный вкус делают его идеальным угощением для семейных чаепитий и дружеских встреч.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
- Нежная творожная начинка с ванильным ароматом
- Рассыпчатая масляная крошка вместо традиционного теста
- Минимальные усилия при приготовлении
- Универсальность — подходит для завтрака или десерта
- Не требует специальных кулинарных навыков
Ингредиенты
Для основы
- Мука пшеничная — 320 г
- Сливочное масло — 180 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки
- Творог — 500 г
- Сахар — 200 г
- Ванилин — 1 г
- Яйца — 2 шт.
Пошаговый рецепт
- Приготовьте творожную начинку: взбейте творог с сахаром, яйцами и ванилином до однородной массы.
- Сделайте крошку для теста: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте холодное масло и перетрите руками до состояния крошки.
- Соберите ватрушку:
- В форму выложите половину мучной крошки
- Равномерно распределите творожную начинку
- Покройте оставшейся крошкой
Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета.
Дайте полностью остыть в форме перед подачей.
Советы для идеальной ватрушки
- Используйте творог средней жирности (9–18%)
- Масло должно быть холодным — это обеспечит рассыпчатую текстуру
- Для более нежной начинки протрите творог через сито
- Можно добавить в начинку изюм или цукаты
- Подавайте слегка охлажденной
Эта ватрушка особенно хороша с чаем или кофе. Ее можно приготовить заранее — на следующий день она становится еще вкуснее!
Когда хочется чего-то сытного и домашнего, я готовлю этот чудесный заливной пирог. Он хорош и к завтраку с чаем, и на пикник — съедается моментально!