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18 июля 2025 в 09:31

Французская ватрушка — творожное облако в крошке из масла!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот необычный десерт сочетает нежную творожную начинку с рассыпчатым песочным тестом. Простота приготовления и изысканный вкус делают его идеальным угощением для семейных чаепитий и дружеских встреч.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Нежная творожная начинка с ванильным ароматом
  • Рассыпчатая масляная крошка вместо традиционного теста
  • Минимальные усилия при приготовлении
  • Универсальность — подходит для завтрака или десерта
  • Не требует специальных кулинарных навыков

Ингредиенты

Для основы

  • Мука пшеничная — 320 г
  • Сливочное масло — 180 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

  • Творог — 500 г
  • Сахар — 200 г
  • Ванилин — 1 г
  • Яйца — 2 шт.

Пошаговый рецепт

  1. Приготовьте творожную начинку: взбейте творог с сахаром, яйцами и ванилином до однородной массы.
  2. Сделайте крошку для теста: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте холодное масло и перетрите руками до состояния крошки.
  3. Соберите ватрушку:
  • В форму выложите половину мучной крошки
  • Равномерно распределите творожную начинку
  • Покройте оставшейся крошкой

Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Дайте полностью остыть в форме перед подачей.

Советы для идеальной ватрушки

  • Используйте творог средней жирности (9–18%)
  • Масло должно быть холодным — это обеспечит рассыпчатую текстуру
  • Для более нежной начинки протрите творог через сито
  • Можно добавить в начинку изюм или цукаты
  • Подавайте слегка охлажденной

Эта ватрушка особенно хороша с чаем или кофе. Ее можно приготовить заранее — на следующий день она становится еще вкуснее!

Когда хочется чего-то сытного и домашнего, я готовлю этот чудесный заливной пирог. Он хорош и к завтраку с чаем, и на пикник — съедается моментально!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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