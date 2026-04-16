Французская легкость в итальянском стиле — готовлю к завтраку эти омлетные конвертики с песто

Французская легкость в итальянском стиле — готовлю к завтраку эти омлетные конвертики с песто

Казалось бы, что нового можно придумать из яиц? Оказывается, стоит лишь изменить подход к приготовлению омлета — и привычный завтрак превращается в изысканное блюдо.

Что понадобится

Яйца куриные — 4 шт., вода питьевая — 4 ч. л., масло сливочное — для жарки, зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок, сыр (твердый или мягкий, на выбор) — 70–100 г, соус песто — 3-4 ч. л., багет — для подачи, масло сливочное — для подачи.

Как готовлю

Зелень мелко рубим, исключая грубые стебли. Готовим омлетные пласты поочередно. Для каждого взбиваем яйцо с чайной ложкой воды до однородности, не солим.

На разогретой сковороде растапливаем немного сливочного масла, вливаем яичную массу и распределяем ее тонким равномерным слоем по всей поверхности, как для блина. Сразу же присыпаем рубленой зеленью.

Жарим на среднем огне до полного схватывания поверхности. Готовый тонкий омлет аккуратно снимаем на силиконовый коврик или фольгу. Аналогично готовим оставшиеся яйца.

Твердый сыр натираем или крошим, мягкий — просто намазываем. Каждый омлетный пласт слегка смазываем песто, посыпаем или смазываем сыром и сворачиваем в плотный рулет или конвертик. Подаем с ломтиками свежего багета и дополнительным сливочным маслом.

