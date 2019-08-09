Снимками потенциально опасных и нелепых интерьеров ванных комнат делятся в Twitter пользователи соцсетей.
Всё началось с публикации блогера Сары Шауэр. Она выложила две фотографии санузла и пояснила, что уже несколько часов пытается понять, какая из них хуже.
Дело в том, что на одном кадре изображена подвешенная над унитазом стиральная машина, а на втором очень странная ванна.
What are your feelings on this one?— Sara (@SuperSaraaa)
pic.twitter.com/1l5fchTHEq 8 августа 2019 г.
По мнению блогера, владелец этой ванной, закончив принимать душ, сразу поскальзывается и летит вниз по лестнице.
Представьте, вы воспользовались туалетом и тут же попали в рай, — написал один из участников дискуссии.
Пост вызвал множество комментариев, в которых пользователи начали делиться снимками других небезопасных и нелепых санузлов.
What are your feelings on this one?— Sara (@SuperSaraaa)
pic.twitter.com/1l5fchTHEq 8 августа 2019 г.
Запись набрала 22 тысячи ретвитов и 93 тысячи лайков.
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