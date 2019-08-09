https://static.news.ru/photo/f1f737ca-bb90-11e9-b077-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/SJSchauer

Снимками потенциально опасных и нелепых интерьеров ванных комнат делятся в Twitter пользователи соцсетей.

Всё началось с публикации блогера Сары Шауэр. Она выложила две фотографии санузла и пояснила, что уже несколько часов пытается понять, какая из них хуже.

Дело в том, что на одном кадре изображена подвешенная над унитазом стиральная машина, а на втором очень странная ванна.

What are your feelings on this one? pic.twitter.com/1l5fchTHEq — Sara (@SuperSaraaa) 8 августа 2019 г.

По мнению блогера, владелец этой ванной, закончив принимать душ, сразу поскальзывается и летит вниз по лестнице.

Представьте, вы воспользовались туалетом и тут же попали в рай, — написал один из участников дискуссии.

Пост вызвал множество комментариев, в которых пользователи начали делиться снимками других небезопасных и нелепых санузлов.

What are your feelings on this one? pic.twitter.com/1l5fchTHEq — Sara (@SuperSaraaa) 8 августа 2019 г.

Запись набрала 22 тысячи ретвитов и 93 тысячи лайков.

В Сети также обсуждают смешное видео, на котором девушка прыгает в бассейн и попадает мимо надувного матраса, писал News.ru.