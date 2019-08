Всё началось с публикации блогера Сары Шауэр. Она выложила две фотографии санузла и пояснила, что уже несколько часов пытается понять, какая из них хуже.

Дело в том, что на одном кадре изображена подвешенная над унитазом стиральная машина, а на втором очень странная ванна.