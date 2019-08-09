https://static.news.ru/photo/209ed13c-ba97-11e9-8eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Пользователи Интернета обсуждают видео, на котором девушка, решившая прыгнуть с бортика бассейна на надувной матрас, промахивается и падает в воду.

Причиной падения стал сильный ветер, который помешал девушке совершить эффектный прыжок, информирует « Ридус ».

Опубликованный на портале Reddit ролик рассмешил многих пользователей Сети. Они оставляют комментарии, в которых сравнивают неудачу девушки с матрасом со своими жизненными ситуациями, в которых всё пошло не по плану. Некоторые комментаторы при этом отмечают красоту главной героини видео и называют её прыжок «произведением искусства».

Ранее News.ru писал о том, что в Сети набирает популярность видео самой ленивой кошки. Питомица из Таиланда мешает работе местного ресторана, но её всё равно обожают клиенты и сотрудники заведения.