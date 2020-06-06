Названы самые защищённые от COVID-19 страны мира

Forbes опубликовал рейтинг наиболее защищённых от коронавирусной инфекции стран. Первое место в списке заняла Швейцария, а вот Россию причислили к опасным странам.
При составлении списка оценивались применяемые в странах меры по выявлению COVID-19 и экономические показатели.
В топ-3 самых защищённых стран вошли Германия и Израиль. В этих странах, согласно выводам экспертов, отмечено осторожное ослабление ограничений, а экономика продемонстрировала устойчивость. Четвёртое и пятое место заняли Сингапур и Япония.
Наиболее опасными признаны африканские страны, Южную Америку и ряд стран Ближнего Востока. Поблизости к опасным регионам аналитики разместили и Россию. Она занимает в рейтинге 58-е место,
Ранее NEWS.ru писал, что во всём мире больше 400 тысяч человек погибли от коронавируса. Общее число заражённых подходит к 7 млн. В настоящий момент COVID-19 выявили у 6 917 337 жителей планеты. Больше 3,1 млн из них болеют сейчас. У 98% пациентов заболевание проходит в лёгкой форме.
Добавьте наши новости в избранные источники