Названы самые защищённые от COVID-19 страны мира

https://static.news.ru/photo/374a15f8-a8a9-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/Global Look Press

Forbes опубликовал рейтинг наиболее защищённых от коронавирусной инфекции стран. Первое место в списке заняла Швейцария, а вот Россию причислили к опасным странам.

При составлении списка оценивались применяемые в странах меры по выявлению COVID-19 и экономические показатели.

В топ-3 самых защищённых стран вошли Германия и Израиль. В этих странах, согласно выводам экспертов, отмечено осторожное ослабление ограничений, а экономика продемонстрировала устойчивость. Четвёртое и пятое место заняли Сингапур и Япония.

Наиболее опасными признаны африканские страны, Южную Америку и ряд стран Ближнего Востока. Поблизости к опасным регионам аналитики разместили и Россию. Она занимает в рейтинге 58-е место, говоритс я на сайте Forbes.

Ранее NEWS.ru писал, что во всём мире больше 400 тысяч человек погибли от коронавируса. Общее число заражённых подходит к 7 млн. В настоящий момент COVID-19 выявили у 6 917 337 жителей планеты. Больше 3,1 млн из них болеют сейчас. У 98% пациентов заболевание проходит в лёгкой форме.