Число жертв коронавируса превысило 400 тысяч

https://static.news.ru/photo/27d77704-a823-11ea-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше 400 тысяч человек во всём мире погибли от коронавируса. Общее число заражённых подходит к 7 млн.

В настоящий момент COVID-19 выявили у 6 917 337 жителей планеты, следует из данных сайта Worldometers. Больше 3,1 млн из них болеют сейчас. У 98% пациентов заболевание проходит в лёгкой форме.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ​радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».

С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.