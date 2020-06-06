Число жертв коронавируса превысило 400 тысяч

Больше 400 тысяч человек во всём мире погибли от коронавируса. Общее число заражённых подходит к 7 млн.
В настоящий момент COVID-19 выявили у 6 917 337 жителей планеты,
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».
С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.
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