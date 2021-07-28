ФНС могут разрешить блокировку активов бизнеса до окончания проверки

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса до завершения проверки, в ходе которой выявлены нарушения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомствах и кабмине.

Собеседники издания пояснили, что инициатива призвана пресечь попытки компаний, которые уличены в уклонении от налогов, распродать имущество, вывести активы, запустить процедуру банкротства и таким образом избежать ответственности по обязательствам перед государством.

По их словам, недобросовестные владельцы и руководители компаний пользуются тем, что налоговые проверки занимают длительное время. К тому же им играет на руку отсутствие в законодательстве механизмов, которые бы препятствовали выводу имущества в подобных ситуациях.

Выявлять стремление компаний к уходу от налогов сотрудники ФНС будут по специальным критериям. Их содержание пока держится в тайне.

Представители бизнеса считают , что налоговики в настоящее время располагают достаточным количество инструментов для пресечения нарушений. Нововведение может обернуться давлением на предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить ряд штрафов для малого бизнеса. В частности, отказаться от практики штрафных санкций за впервые совершённые нарушения, если отсутствует угроза для жизни и здоровья людей, а также имущественного ущерба. В этой ситуации, по мнению бизнес-защитников, следует ограничиться предупреждением.