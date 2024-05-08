Фитнес-сообщество обратилось в Минтруд и ФНС из-за проверок налоговой Глава фитнес-сообщества Силина: ФНС стала задавать вопросы о самозанятых и ИП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальное фитнес-сообщество предлагает скорректировать регулирование трудовых отношений с тренерским составом спортивных клубов, заявила NEWS.ru глава организации Елена Силина. Она отметила, что соответствующие обращения направлены в правительство РФ, ФНС и Министерство труда РФ. По ее словам, ФНС при проверках соответствующих учреждений предъявляет претензии к тем, кто работает с ИП и самозанятыми.

В ходе проверок налоговые органы вменяют организациям отрасли потенциальное уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов путем трудового оформления работников в качестве самозанятых и ИП. При этом фитнес-клубы не пытаются скрыть трудовые отношения с тренерами и выполняют все требования налогового законодательства, следует из письма организации, — добавила Силина.

Силина объяснила, что многие фитнес-клубы, кроме штатного тренерского состава, привлекают инструкторов-самозанятых и ИП, так как данные формы предпринимательства «абсолютно прозрачны для всех сторон». По ее словам, налоговая инспекция может усмотреть в подобном сотрудничестве «подмену трудовых отношений договорами гражданско-правового характера (ГПХ) с целью не платить НДФЛ и страховые взносы».

Если инспектор это выявит, последует их переквалификация в трудовые договоры. Для организаций это, возможно, грозит доначислением НДФЛ, страховых взносов и штрафом. То есть, по мнению представителей рынка фитнес-услуг, происходит неверное трактование правовой формы предпринимательской деятельности, — подытожила Силина.

Ранее Национальное фитнес-сообщество направило главе правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором попросило о льготах для спортклубов. Документ есть в распоряжении NEWS.ru. В частности, представители индустрии рассчитывают, что кабмин и профильные министерства внесут поправки в перечень отраслей, имеющих право на льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5 и 3% годовых, а также на каникулы и иные преференции.