Финский секрет вкусных кабачков — этот соус: другие рецепты можно выкинуть

Финский секрет вкусных кабачков — этот соус: другие рецепты можно выкинуть

Кабачковые палочки с орехово-чесночным соусом — это блюдо, которое меняет представление о привычных овощах. Хрустящая панировка сохраняет сочность кабачков, а пикантный соус добавляет насыщенный вкус. Такой вариант подойдет для легкого ужина или оригинальной закуски к основному блюду.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2 шт.;

мука — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

растительное масло — для жарки;

грецкие орехи — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — 1 пучок;

йогурт — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте брусочками, посолите и оставьте на 10 минут. Обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке, яйце и сухарях. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки. Для соуса измельчите орехи, чеснок и зелень, добавьте йогурт и лимонный сок. Подавайте кабачки с соусом сразу после приготовления.

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