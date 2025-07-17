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17 июля 2025 в 07:14

Финский секрет вкусных кабачков — этот соус: другие рецепты можно выкинуть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые палочки с орехово-чесночным соусом — это блюдо, которое меняет представление о привычных овощах. Хрустящая панировка сохраняет сочность кабачков, а пикантный соус добавляет насыщенный вкус. Такой вариант подойдет для легкого ужина или оригинальной закуски к основному блюду.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 2 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • растительное масло — для жарки;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень — 1 пучок;
  • йогурт — 3 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте брусочками, посолите и оставьте на 10 минут.
  2. Обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке, яйце и сухарях.
  3. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки.
  4. Для соуса измельчите орехи, чеснок и зелень, добавьте йогурт и лимонный сок.
  5. Подавайте кабачки с соусом сразу после приготовления.

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еда
кабачки
соусы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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