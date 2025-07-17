Финский секрет вкусных кабачков — этот соус: другие рецепты можно выкинуть

Кабачковые палочки с орехово-чесночным соусом — это блюдо, которое меняет представление о привычных овощах. Хрустящая панировка сохраняет сочность кабачков, а пикантный соус добавляет насыщенный вкус. Такой вариант подойдет для легкого ужина или оригинальной закуски к основному блюду.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 2 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- растительное масло — для жарки;
- грецкие орехи — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень — 1 пучок;
- йогурт — 3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте брусочками, посолите и оставьте на 10 минут.
- Обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке, яйце и сухарях.
- Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки.
- Для соуса измельчите орехи, чеснок и зелень, добавьте йогурт и лимонный сок.
- Подавайте кабачки с соусом сразу после приготовления.
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