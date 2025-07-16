Домашний майонез по простому рецепту! Идеален для салатов! Едим ложками!

Домашний майонез — густой, нежный и невероятно вкусный! Этот рецепт перевернёт ваше представление о домашних соусах — всего пара минут, и перед вами идеально густой, бархатистый майонез без консервантов и лишних хлопот. Секрет в правильной технике и простых, но важных ингредиентах.

Возьмите высокий стакан (идеально подойдёт узкая пластиковая ёмкость) и влейте на дно 100 мл молока комнатной температуры. Добавьте 2 столовые ложки зернистой горчицы — она придаст пикантность и поможет эмульсии загустеть. Влейте 200 мл рафинированного подсолнечного масла без запаха — важно, чтобы все ингредиенты были одной температуры.

Погрузите блендер до самого дна и включите его на максимальную мощность. Не поднимайте прибор первые 10 секунд — дайте массе начать загустевать снизу. Затем медленно, миллиметр за миллиметром, поднимайте блендер вверх, пока вся смесь не превратится в однородный крем.

Добавьте щепотку соли и буквально несколько капель лимонного сока — он освежит вкус, но не сделает соус кислым. Ещё раз взбейте пару секунд. Готово! Переложите майонез в стеклянную банку и уберите в холодильник — через 15 минут он станет ещё гуще.

Этот майонез идеален для салатов, бутербродов и как основа для других соусов. Попробуйте добавить в него рубленый укроп или чеснок — получится потрясающий вариант для заправки. Приятного аппетита и кулинарных экспериментов!

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