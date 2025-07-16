Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 15:34

Домашний майонез по простому рецепту! Идеален для салатов! Едим ложками!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний майонез — густой, нежный и невероятно вкусный! Этот рецепт перевернёт ваше представление о домашних соусах — всего пара минут, и перед вами идеально густой, бархатистый майонез без консервантов и лишних хлопот. Секрет в правильной технике и простых, но важных ингредиентах.

Возьмите высокий стакан (идеально подойдёт узкая пластиковая ёмкость) и влейте на дно 100 мл молока комнатной температуры. Добавьте 2 столовые ложки зернистой горчицы — она придаст пикантность и поможет эмульсии загустеть. Влейте 200 мл рафинированного подсолнечного масла без запаха — важно, чтобы все ингредиенты были одной температуры.

Погрузите блендер до самого дна и включите его на максимальную мощность. Не поднимайте прибор первые 10 секунд — дайте массе начать загустевать снизу. Затем медленно, миллиметр за миллиметром, поднимайте блендер вверх, пока вся смесь не превратится в однородный крем.

Добавьте щепотку соли и буквально несколько капель лимонного сока — он освежит вкус, но не сделает соус кислым. Ещё раз взбейте пару секунд. Готово! Переложите майонез в стеклянную банку и уберите в холодильник — через 15 минут он станет ещё гуще.

Этот майонез идеален для салатов, бутербродов и как основа для других соусов. Попробуйте добавить в него рубленый укроп или чеснок — получится потрясающий вариант для заправки. Приятного аппетита и кулинарных экспериментов!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
майонез
соусы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В детском лагере под Иркутском произошла стрельба из-за вожатой
Голикова раскрыла, как изменилось число многодетных семей в России
«Люди не в себе»: в Госдуме оценили идею отправлять холостяков в армию
Подросток плохо сдал экзамен и оказался на улице
Автор сатирических мультфильмов умер в Великобритании
Москалькова заручилась поддержкой папы римского в одном вопросе
Врач связал риск заражения менингитом с одним фактором
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 июля, фото и видео
Вызывает зависимость: огурцы на зиму с крыжовником — пикантный рецепт
Школьный учитель избил свою мать во время ссоры, сломав ей руку
Стало известно, на что пошел Маск после ссоры с Трампом
Стало известно, перед каким важным выбором Запад поставил Зеленского
Момент удара Израиля по зданию Генштаба армии Сирии попал на видео
В Госдуме высказались о возможной детализации дипломов выпускников вузов
Раскрыты детали кадровых перестановок в правительстве Украины
Пашинян обозначил курс на развитие отношений с Россией
Против шеф-редактора издания The Insider возбудили уголовное дело
Рада поддержала увеличение численности СБУ
Армия Украины пополнится пенсионерами
Оглашен приговор ефрейтору за продажу ВСУ секретных данных за $80
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.