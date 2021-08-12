Финансист назвал способы распознать фальшивые деньги

Есть несколько способов распознать фальшивые деньги. Основным является изучение купюры на просвет. Об этом «Радио 1» сообщил заместитель начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Кныш.

Можно поднять купюру и увидеть некоторые отличительные признаки: водяные знаки, перфорацию. Ещё один способ — определить подлинность купюры на ощупь. Не секрет, что на банкнотах есть определённые рельефные места. Это надписи, точки для слабовидящих, — отметил эксперт.

Если есть лупа, то можно на некоторых изображениях на банкноте увидеть чёткие слова и буквы. Последний же способ можно применить, наклонив банкноту под специальным углом. Если на ней всплывают незаметные до этого буквы, то она настоящая, сообщил Кныш.

Ранее в Центробанке рассказали о новых бумажных деньгах. Зампред Центробанка России Михаил Алексеев заявил, что новые бумажные деньги станут похожими на купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Также на них поменяется система нумерации купюр.