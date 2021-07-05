В Центробанке рассказали о новых бумажных деньгах

Зампред Центробанка России Михаил Алексеев заявил, что новые бумажные деньги станут похожими на купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Также на них поменяется система нумерации купюр, сообщают «Известия».

«Серийный номер в банкнотах новой модификации будет уникальным, не повторяющимся в банкнотах других номиналов», — пояснил Алексеев.

Он добавил, что будут улучшены потребительские свойства новых денег. Так, купюры станут устойчивее к загрязнению, будут лучше обрабатываться счётно-сортировальными машинами и банкоматами. Защитный состав и лакировка появятся на банкнотах малого номинала (10, 50 рублей), что позволит продлить срок их службы.

Сегодня банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы. В банкнотную бумагу на этапе её изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов, — уточнил Алексеев.

Ранее стало известно, что Михаил Алексеев рассказал, как будут выглядеть обновлённые купюры. По его словам, на банкноте номиналом 1000 рублей изобразят достопримечательности Нижнего Новгорода: кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловскую лестницу. А купюру достоинством 5000 рублей украсят екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.