Стало известно, какие города украсят новые банкноты

Зампред Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будут выглядеть обновлённые купюры. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, на банкноте номиналом 1000 рублей
Отмечается, что дизайн выбирали экспертные группы Центробанка. Кроме того, учитывалось мнение участников проекта «Новые банкноты», которые предложили свои варианты примечательных мест Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Обновлённые купюры планируется утвердить до конца текущего года. Алексеев подчеркнул, что с 2017 года в дизайне банкнот сохраняется городская тематика, но она дополняется определённым региональным разрезом.
Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что изображение Хабаровска сохранится на банкнотах достоинством 5000 рублей.