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Стало известно, какие города украсят новые банкноты

08:54, 02 июля 2021
Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде Фото: Роман Денисов/Global Look Press
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Зампред Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будут выглядеть обновлённые купюры. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, на банкноте номиналом 1000 рублей изобразят достопримечательности Нижнего Новгорода: кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловскую лестницу. А купюру достоинством 5000 рублей украсят екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

Отмечается, что дизайн выбирали экспертные группы Центробанка. Кроме того, учитывалось мнение участников проекта «Новые банкноты», которые предложили свои варианты примечательных мест Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Обновлённые купюры планируется утвердить до конца текущего года. Алексеев подчеркнул, что с 2017 года в дизайне банкнот сохраняется городская тематика, но она дополняется определённым региональным разрезом.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что изображение Хабаровска сохранится на банкнотах достоинством 5000 рублей.

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