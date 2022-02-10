Философ рассказал, за что интеллигенцию депортировали из России

Большевики депортировали интеллигенцию из России по любым причинам, в том числе за высказывания ещё до революции, рассказал исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук Алексей Козырев изданию Lenta.ru. В 1922 году Россию покинули несколько десятков врачей, журналистов, философов и учёных.

Основанием для высылки могло быть что угодно: участие в оппозиционных партиях, какие-либо заявления не только в адрес советской власти, что всегда тщательно фиксировали чекисты, но и высказывания ещё дореволюционного времени, — сказал Козырев.

Он добавил, что выслали также тех, кто работал над сборником «Вехи», авторы которого обвиняли леворадикальную русскую интеллигенцию в оторванности от народа и веры.

Ранее в Совете Федерации предложили отзывать российское гражданство у ранее принятых в него и депортировать их на родину за незаконное производство и торговлю алкоголем. Первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал, что, по данным МВД, среди продавцов суррогатного алкоголя в гаражах и промышленных зонах 75% — иностранцы из стран ближнего зарубежья.