Фило, которое все боятся, а зря — хрустящие рулетики в сиропе, как из восточной сказки

Тесто фило кажется капризным, но стоит понять пару хитростей — и вы получите десерт как из кондитерской. Тонкие слои превращаются в хрустящие рулетики с нежной серединой. Главное — не спешить и правильно работать с тестом.
Ингредиенты:
- тесто фило — 400 г;
- сливочное масло (топленое) — 100 г;
- растительное масло — 25 мл;
- сахар — 200 г;
- вода — 150 мл;
- лимонный сок — 20 мл.
Приготовление
Дайте тесту полностью разморозиться при комнатной температуре — это ключ к аккуратной работе. Листы по одному смазывайте растопленным маслом, складывая стопкой, чтобы они не пересыхали.
Сверните все в плотный рулет и нарежьте на кусочки по 5–6 см. Выложите на пергамент, слегка смазанный маслом, и выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до золотистой корочки.
Пока рулетики в духовке, приготовьте сироп: растворите сахар в воде, добавьте лимонный сок и доведите до кипения, затем остудите. Горячие рулетики переложите в форму и залейте сиропом. Через час они станут мягкими внутри и приятно хрустящими снаружи — идеальный десерт к чаю.
