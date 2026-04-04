04 апреля 2026 в 19:01

Фило, которое все боятся, а зря — хрустящие рулетики в сиропе, как из восточной сказки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тесто фило кажется капризным, но стоит понять пару хитростей — и вы получите десерт как из кондитерской. Тонкие слои превращаются в хрустящие рулетики с нежной серединой. Главное — не спешить и правильно работать с тестом.

Ингредиенты:

  • тесто фило — 400 г;
  • сливочное масло (топленое) — 100 г;
  • растительное масло — 25 мл;
  • сахар — 200 г;
  • вода — 150 мл;
  • лимонный сок — 20 мл.

Приготовление

Дайте тесту полностью разморозиться при комнатной температуре — это ключ к аккуратной работе. Листы по одному смазывайте растопленным маслом, складывая стопкой, чтобы они не пересыхали.

Сверните все в плотный рулет и нарежьте на кусочки по 5–6 см. Выложите на пергамент, слегка смазанный маслом, и выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до золотистой корочки.

Пока рулетики в духовке, приготовьте сироп: растворите сахар в воде, добавьте лимонный сок и доведите до кипения, затем остудите. Горячие рулетики переложите в форму и залейте сиропом. Через час они станут мягкими внутри и приятно хрустящими снаружи — идеальный десерт к чаю.

Ранее сообщалось: весной особенно хочется легкой, сочной еды без лишних хлопот. Этот салат — настоящая находка.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
