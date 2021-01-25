Фиксирующие непристёгнутый ремень камеры установили в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b983c766-5f0c-11eb-b8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры видеофиксации в Подмосковье начали в тестовом режиме выявлять водителей, которые не пристёгивают ремень безопасности, сообщил начальник областного управления ГИБДД ГУ МВД Виктор Кузнецов.

По его словам, власти продолжат развивать направление видеофиксации.

В дальнейшем тестировать будем и ремни безопасности, и, возможно, гаджеты будут тестироваться. Человек, который будет нарушать правила, будет получать это всё по почте, чтобы не было дополнительных расходов, — заявил он.

При этом Кузнецов не назвал конкретные сроки, уточнив, что речи об увеличении количества камер в Подмосковье пока не идёт. Он отметил, что можно увеличивать не число, а качество оборудования, чтобы поступало меньше жалоб, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в декабре в столице заработали восемь камер, распознающих непристёгнутый ремень у водителя и разговор по телефону за рулём. Все они расположены в разных концах города.