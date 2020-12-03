Названы адреса камер, фиксирующих непристёгнутых водителей в Москве

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Восемь камер, распознающих непристёгнутый ремень у водителя и разговор по телефону за рулём, работают в столице. Все они расположены в разных концах города.

Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Две камеры установлены на Северо-Восточной хорде, по одной на внутренней стороне ТТК рядом с 2-й Бауманской улицей, внутренней стороне Садового кольца возле Сухаревской площади, Звенигородском шоссе рядом с домом 9 в сторону области, проспекте Вернадского у дома 7 по направлению в центр, Мичуринском проспекте у дома 60 и в Проектируемом проезде 7031 в Новой Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Московской области объявили настоящую войну большегрузному транспорту, проезжающему транзитом через города. Бороться с нарушителями будут дорожные камеры.