https://static.news.ru/photo/f24ce92e-eab4-11e9-9d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал экс-главу службы безопасности холдинга «Ленинец» Александра Мешкова. Мужчина готовился дать показания о причастности вице-спикера Совфеда Андрея Турчака к покушению на Олега Кашина, однако ищут его по делу о похищении гендиректора предприятия Александра Горбунова.

Горбунов являлся давним партнёром Турчака по «Молодой гвардии» и бизнесу. Он был похищен 1 апреля 2014 года на улице Коли Томчака. По мнению следствия, Мешков пытался добиться от него признания о причастности Турчака к делу Кашина.

Для этого похищенного одурманивали наркотиками, обливали водой, били деревянной палкой и применяли электрошокер. Горбунову отбили правое колено, разорвали барабанную перепонку и нанесли другие серьёзные травмы, передаёт « Фонтанка ».

Ранее News.ru писал, что украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), распустивший слух о сотнях жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Решение вынесено Басманным судом Москвы.